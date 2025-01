Incendio in casa al culmine di lite furibonda tra fratelli

Ascoli, 3 gennaio 2024 – Un piccolo incendio è stato innescato in un appartamento del quartiere di Porta Maggiore ad Ascoli Piceno al culmine di una lite fra fratelli. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in via Cellini dove i due uomini, entrambi di oltre 50 anni, hanno avuto una lite furibonda. Improvvisamente uno dei due ha incendiato una porta. Nella palazzina risiede un vigile del fuoco che è stato il primo a intervenire e tenere la situazione sotto controllo fino all’arrivo dei colleghi nel frattempo allertati. I carabinieri hanno identificato i due fratelli ascolani verificando eventuali profili penali a loro carico, in particolare per colui che ha materialmente appiccato l’incendio.