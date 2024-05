Incendio devasta appartamento. Anziana trovata morta in casa insieme al suo cagnolino

Tragedia in via della Pace a San Benedetto. Nell’incendio di un alloggio popolare è morta una donna di 73 anni con il suo cagnolino. E’ stato scoperto verso mezzogiorno, ma l’incendio covava in casa, probabilmente, da diverse ore. La vittima si chiamava Floriana Bastianelli e tutti la conoscevano nel quartiere che si trova a sud del civico cimitero di San Benedetto. Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo e a dare l’allarme è stato il figlio del fioraio che opera nel negozio del camposanto.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di San Benedetto con tre mezzi e tutto il personale disponibile cui, in seguito, si è aggiunta anche una squadra del comando provinciale di Ascoli. E’ stato un intervento molto difficile e delicato durante il quale un vigile del fuoco è stato colto da un leggero malore e trasportato all’ospedale di San Benedetto per accertamenti, dal personale del 118 operativo sul posto con tutte le attrezzature necessarie.

Il corpo della donna è stato trovato sotto il cumulo di materiale andato a fuoco nella stanza da letto insieme al suo cagnolino pochi minuti prima delle 14, quando i pompieri sono riusciti a smassare tutto il materiale bruciato. Nel pomeriggio inoltrato, dopo l’autorizzazione del magistrato, la salma è stata rimossa e messa a disposizione. "A mezzogiorno sono uscita di casa ed era tutto tranquillo – racconta una donna che abita al piano terra della palazzina – poi all’improvviso ho sentito le tapparelle dell’alloggio di Floriana cadere e subito dopo il fumo uscire dalle finestre". Gli abitanti del quartiere si sono radunati sul posto e in molti si sono stretti al figlio, titolare di un bar in città e alla figlia. A lungo tutti hanno sperato che Floriana non fosse in casa, ma di solito le condizioni di salute non le permettevano di fare molta strada, limitandosi ad aggirarsi nella via. Inutile il tentativo della figlia di contattarla sul telefonino che era già muto. Le cause sono in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di San Benedetto e dei vigili del fuoco. Tra le ipotesi la donna potrebbe essersi addormentata con la sigaretta accesa, poiché sembra certo che l’incendio abbia covato a lungo all’interno della camera dov’è stato trovato il suo corpo. Le operazioni di spegnimento sono state lunghe ed hanno richiesto l’uso di molta acqua che ha invaso, insieme al fumo, anche alcuni alloggi della palazzina. Dichiarato inagibile l’appartamento interessato dall’incendio.

Marcello Iezzi