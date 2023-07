Incendio di sterpaglie, chiusura per l’A14

Ancora un incendio di sterpaglie in Autostrada che ha causato la momentanea sospensione del traffico nel tratto di San Benedetto per consentire ai vigili del fuoco di operare. E’ accaduto intorno alle ore 10,15 di ieri al chilometro 307 in comune di San Benedetto nord. Le fiamme si sono attivate sullo spartitraffico centrale dell’autostrada, dove vi era una consistente quantità di vegetazione secca. Scattato l’allarme, dato ad alcuni automobilisti in transito, sul posto si sono recati i vigili del fuoco di San Benedetto.

Le pattuglie della polizia autostradale hanno momentaneamente bloccato il transito dei veicoli sulla carreggiata nord per consentire ai pompieri di operare nella massima sicurezza. Mercoledì scorso un incendio di sterpaglie aveva provocato disagi alla viabilità in comune di Campofilone, fiamme innescate dallo scoppio di un pneumatico di un mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco di San Benedetto e Fermo per domare le fiamme su circa mille metri quadrati di superficie. Ieri, forse, è stata colpa di un passante che ha gettato un mozzicone di sigaretta.