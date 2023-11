Incendio in contrada Ciapelle

Per cause in corso d’accertamento, nella giornata di ieri un incendio ha distrutto una baracca ad uso agricolo nelle campagne di Ripatransone. E’ accaduto intorno alle 11 in contrada Ciapelle, sul versante nord del Duomo. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre, con tre mezzi, dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Distrutte le travi che reggevano la tettoia di lamiera ma poi le fiamme si sono estese alle sterpaglie che ricoprivano il terreno circostante. I pompieri hanno operato per circa un’ora e mezza prima di riuscire a circoscrive e domare l’incendio, con la successiva opera di bonifica. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che venissero distrutti anche gli attrezzi agricoli e il materiale che vi era stato custodito dall’agricoltore. Tra le ipotesi dell’incendio, ancora al vaglio dei vigili del fuoco, un problema legato alla canna fumaria del camino.