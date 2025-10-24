Incendio in un appartamento. Mattina di paura in via Umbria

Allarme nella mattina di ieri per un incendio divampato in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Umbria a San Benedetto. A chiedere l’intervento dei vigili del fuoco è stata una residente del luogo che ha visto il fumo uscire da una finestra dell’alloggio. I vigili del fuoco di San Benedetto sono accorsi con tre mezzi e sette uomini, per domare le fiamme sul nascere, ma i danni causati dal fumo sono stati ingenti.

Poiché l’affittuaria, una donna di una certa età, era uscita e in casa non vi era nessuno, i pompieri hanno impiegato il mezzo elevatore per entrare dalla finestra del balcone. Sul posto è intervenuto anche un equipaggio delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto per gli accertamenti. Le cause non sono state ancora chiarite e non si esclude che possa essere stato dimenticato un fornello della cucina acceso, oppure un corto circuito.

I danni causati dal fumo che ha invaso l’intero alloggio, sono rilevanti. L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto per molte ore al fine di completare le verifiche del caso. L’appartamento è stato ritenuto inaccessibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico sanitarie. Dichiarata inaccessibile anche la cucina del piano superiore.