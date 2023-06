Incendio in una casa, tutti evacuati

Sono stati momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di martedì in via Pirandello, zona Ascolani tra San Benedetto e Grottammare, dove si è improvvisamente sviluppato l’incendio in un appartamento nel quale, in quel momento, non vi era il proprietario. L’intervento dei vigili del fuoco, per spegnere le fiamme, mettere in sicurezza la situazione e valutare lo stato dell’alloggio, è terminato intorno alle 22. L’appartamento è stato ritenuto inagibile e per fortuna nessun abitante dei piani superiori è rimasto intossicato. I pompieri li hanno fatti scendere uno ad uno con l’ausilio delle bombole di ossigeno, indispensabile per attraversare la cortina di fumo che si era generata lungo la tromba delle scale. La centrale del 118 ha subito inviato sul posto un equipaggio della Potes di San Benedetto ma, fortunatamente, non è stato richiesto l’intervento dei sanitari. In serata vi stata una lunga operazione di smassamento del materiale bruciato in una delle stanze dell’appartamento, completamente invaso dal fumo.

A seguire sono arrivati i tecnici del comando provinciale che, dopo un attento esame della situazione, hanno decretato l’inagibilità dell’alloggio in attesa del ripristino delle condizioni abitative. Sull’accaduto sono in corso accertamenti degli organi competenti. A seguire le operazioni anche un equipaggio dei militari dell’arma della locale stazione.

ma. ie.