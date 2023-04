Incendio in una cucina a Porto d’Ascoli

Momenti di preoccupazione nel tardo pomeriggio di ieri in via Assisi, a Porto d’Ascoli, strada parallela a via Torino, sul versante nord della vecchia salaria. Per cause in corso d’accertamento si è sviluppato un incendio nella cucina di uno dei due alloggi, al primo piano, di una piccola palazzina. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, che hanno allertato anche il 118, poiché la proprietaria accusava difficoltà respiratorie oltre allo stato di agitazione. Per regolare la viabilità è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale. Ci sono stati attimi di grande concitazione anche tra i vicini di casa, ma la situazione è stata riportata sotto controllo nel volgere di un’ora circa. Il fumo denso ha invaso l’appartamento e le fiamme hanno danneggiato seriamente il vano cucina. Il personale del 118 ha visitato la donna, J. F. di 73 anni, originaria dell’Inghilterra che, dopo gli accertamenti ha rifiutato il trasporto al Pronto Soccorso. L’alloggio è stato ritenuto inagibile, per via dei danni provocati dal fumo e dal calore. La 73enne, ad ogni modo, ha trovato ospitalità per la notte e non è stato necessario l’intervento dei Servizi sociali del Comune per trovarle una sistemazione momentanea.