Incendio in via Sacconi, fiamme si scatenano in una casa da ristrutturare

E’ mistero sulle cause dell’incendio che si è sviluppato durante la notte fra venerdì e ieri in una abitazione in via Sacconi ad Ascoli. L’allarme intorno alle 4,30 quando al centralino dei vigili del fuoco è arrivata una chiamata che segnalava fiamme e fumo provenire dall’appartamento in questione, in pieno centro storico. I pompieri sono intervenuti rapidamente per le fiamme che si erano sprigionate dal tetto in legno di un edificio in ristrutturazione. Gli operatori, dopo aver spento l’incendio, hanno provveduto ad isolare la parte interessata tagliando assi e travi. Da capire come possa aver avuto origine l’incendio considerato che l’immobile è disabitato e in ristrutturazione. L’ipotesi più probabile è che vi sia stato un corto circuito all’impianto elettrico, ma su questo saranno decisivi gli approfondimenti dei vigili del fuoco.