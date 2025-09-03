Un autunno di incognite

Un autunno di incognite
Incendio sul monte Ascensione: vigili del fuoco al lavoro dall’alba

I pompieri di Ascoli Piceno si sono recati sulle pendici del monte appena è scattato l’allarme, attorno alle 5

Incendio sulle pendici del monte Ascensione, intervenuti i vigili del fuoco (foto di repertorio)

Ascoli, 3 settembre 2025 – I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono al lavoro dalle prime ore dell’alba per spegnere un incendio che sta interessando una vasta area nella frazione di Polesio, alle pendici del monte Ascensione.

Dalle 5 di questa mattina, quando è scattato l’allarme, sono intervenuti con uomini e mezzi a seguito di un rogo che riguarda essenzialmente il sottobosco; non sono state attinte le chiome degli alberi e l’umidità del terreno ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente.

La situazione è per ora sotto controllo, ma occorreranno ancora ore per completare l’intervento e spengere definitivamente tutti i focolai.

