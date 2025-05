Incendio Ascoli, le fiamme sfiorano le abitazioni

Ascoli Piceno, 4 maggio 2025 – I vigili del fuoco di Ascoli Piceno hanno spento nella tarda serata di ieri l'incendio nella collina di Monterocco, alle porte della città che li ha tenuti impegnati per gran parte del pomeriggio con l'ausilio di un elicottero per i lanci d'acqua dall'alto, fino all'imbrunire.

Le fiamme in collina sono arrivate a lambire le case, vigili del fuoco in azione (foto Vagnoni)

La situazione è tornata sotto controllo intorno alle 23 ma la vigilanza si è protratta per tutta la notte e anche questa mattina per evitare che qualche focolaio riprendesse vigore e andasse a minacciare le abitazioni, non molto distanti dalla zona nevralgica del rogo. Gli uomini del comando di Ascoli stanno proseguendo l'attività di controllo anche questa mattina.

Le cause del rogo nella collina di Monterocco

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco. Fortunatamente, nonostante alcuni momenti di panico ben comprensibili, tra gli abitanti della zona, il rogo non ha causato danni né alle persone né alle case. O comunque non sono stati registrati fino a questo momento. Si continua a monitorare l’intera area.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto ieri era stato anche richiesto l’intervento aereo, che è stato effettuato con un elicottero del Reparto Volo di Pescara.

Inoltre per facilitare il rifornimento d’acqua del cestello dell’elicottero, i pompieri avevano persino allestito una vasca apposita nel piazzale del cimitero. E accanto a tale vasca era stata posizionata un’autobotte chilolitrica: una strumentazione in dote al corpo dei vigili del fuoco, che è in grado di provvedere al continuo riempimento del serbatoio mobile.