Incendio nel parco di Casa Santa Maria

Paura a Pagliare per un incendio che si è sviluppato nel parco di Casa Santa Maria, in zona Roccabrignola. Il fuoco è divampato e grazie anche alle folate di vento le fiamme in poco tempo si sono propagate ed hanno attaccato la pineta, suscitando preoccupazione fra gli abitanti delle case vicine, che hanno subito chiesto aiuto ai vigili del fuoco. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri con un’autobotte e in poco tempo hanno circoscritto e domato le fiamme e messo in sicurezza il luogo. Subito dopo sono rimasti i vigili del fuoco e carabinieri per valutare il rischio di riprese delle fiamme. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Monsampolo e Monteprandone per le verifiche del caso, per cercare di capire quali sono stati le cause che hanno innescato l’incendio. Purtroppo da anni il parco è sotto scacco da parte di un gruppo di vandali che sta provocando una serie di danni, piuttosto gravi: dall’abbattimento dei lampioni, all’imbrattamento e sfondamento delle finestre e delle porte della struttura.

m.g.l.