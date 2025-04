Incendio nella galleria. Altra giornata di passione

Nuovo incendio di un mezzo pesante all’interno del treno di gallerie fra San Benedetto e Pedaso, che ha comportato danni e lunghi incolonnamenti e notevoli disagi ad automobilisti ed autotrenisti. Ieri mattina alle 11,30 teatro dell’incendio è stata la galleria ‘San Basso’ in territorio di Cupra Marittima, direzione Ancona, ma poi sono state chiuse al transito entrambe le carreggiate per la presenza di consistenti colonne di fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto, Ascoli e Fermo, le pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio, operai e tecnici del 7° Tronco di Pescara di Autostrada per l’Italia. Quando il conducente dell’autotreno, che trasportava vetro, si è reso conto che il rimorchio stava andando a fuoco, si è fermato, ha staccato la motrice e l’ha portata fuori dal tunnel limitando i danni.

La viabilità verso nord è stata interrotta, per consentire i controlli alla volta della galleria, e deviata sulla corsia sud divenuta a doppio senso. Intorno alle 14,30 la colonna di mezzi diretti a nord era ancora a circa 6 chilometri dall’uscita obbligatoria di Grottammare. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma il 118 ha inviato comunque le ambulanze per eventuali soccorsi.

A questo proposito vi è da segnalare la difficoltà di transito delle ambulanze dentro le gallerie dove sono stati realizzati i marciapiedi, pericolosi per la viabilità, ma anche i canali di scolo dell’acqua, piuttosto profondi, dove non è possibile scendere con le ruote se si vuole evitare danni ai mezzi. Per questa ragione i mezzi fermi non riescono ad accantonarsi più di tanto per consentire il passaggio dei soccorsi.

Marcello Iezzi