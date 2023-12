Incendio nella notte a Carassai. Ore di lavoro per domare le fiamme

Prosegue l’allarme incendi nel Piceno. Dopo quello del 23 dicembre in zona Santa Lucia a San Benedetto, nella notte fra martedì e mercoledì ve n’è stato un altro in territorio di Carassai. L’allarme ai vigili del fuoco di San Benedetto è stato dato interno all’una. Le fiamme erano divampate tra la periferia del paese e la strada provinciale 22. Sul posto i pompieri sono intervenuti con due autobotti e una campagnola idrica, ma soprattutto con personale competente che nel volgere di un paio d’ore è riuscito a circoscrivere e domare le fiamme che erano divampate in una zona difficile dove operare. Le cause dell’incendio, al momento, vengono definite accidentali, ma è difficile ipotizzare che all’una di notte, con l’umidità che scende sul territorio già dalle prime ore della sera, non possa esserci stata la mano dell’uomo.

A ogni modo sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dipendenti dalla stazione competente per territorio, che si stanno occupando del caso. Alle tre della notte i pompieri hanno chiuso l’incendio che, per fortuna, è stato bloccato prima che potesse interessare un territorio più vasto.

Intanto i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli, a quattro giorni dal vasto incendio di San Benedetto, hanno chiuso il caso rilevando che le fiamme hanno percorso oltre 20mila metri quadri di terreno, con una buona fascia anche a ridosso dell’Autostrada che è stata tenuta monitorata fino a metà giornata di martedì, al termine dell’ultimo passaggio di controllo lungo l’intero territorio interessato dalle fiamme, che nella giornata di sabato, in pieno esodo di Natale, hanno causato il blocco della viabilità sulla carreggiata sud, con code di oltre 10 chilometri. Anche in questo caso le cause non sono state accertate, ma essendo partite vicino alla strada panoramica per Acquaviva, l’accidentalità potrebbe sembrare più plausibile.

Marcello Iezzi