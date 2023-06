Incendio nella notte Una legnaia va a fuoco

Dopo la siccità è arrivata la pioggia e adesso è il momento del caldo e purtroppo anche degli incendi. Paura a Castel di Lama, lunedì sera, intorno alla mezzanotte, dove in località Collecchio si è sprigionato un incendio, che ha devastato una legnaia. Le fiamme in poco tempo hanno preso il sopravvento e bruciato tutta la legna all’interno, circa 100 quintali e il bagliore in piena notte erano visibili anche da lontano e hanno richiamato l’attenzione degli automobilisti sulla Mezzina e degli abitanti di Piattoni. Immediata la chiamata al 115, che con due squadre dei vigili del fuoco di Ascoli sono giunti sul posto. Sono stati momenti di apprensione, perché il rogo ha rischiato di lambire anche la casa colonica, che si trova a ridosso della legnaia. Sul luogo sono intervenuti due autobotti e in poco tempo è stato spento l’incendio e messo in sicurezza i luoghi. In aiuto anche gli abitanti delle case vicine che hanno lanciato l’allarme e cercato di circoscrivere le fiamme. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche verso la casa che si trovava proprio a ridosso della struttura andata a fuoco. Oltre al materiale è andata distrutta anche la baracca. La cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Siccità, acquazzoni e incendi: è necessario avere comportamenti più responsabili per fare i conti con un clima che cambia.

Come a Castel di Lama, dove Luca Cristofori, portavoce del Gabinetto del sindaco Mauro Bochicchio, armato di falciatrici e rastrelli ha iniziato a tagliare l’erba e a ripulire il parco Bau, che si trova a ridosso del parco pubblico, nella frazione di Villa Sant’Antonio. Cristofori ha rasato a perfezione il prato del parco, che ormai pareva una giungla. Sull’episodio interviene anche il sindaco Bochicchio: "Oggi voglio essere io il portavoce di Cristofori per raccontare una piccola storia di impegno civico. In questo maggio e giugno particolarmente piovoso è difficile essere puntuali nella cura del verde perché sono più i giorni i cui gli operai sono rimasti ai box, che quelli in cui hanno potuto tagliare l’erba su parchi, strade e scarpate. Ai problemi dovuti al meteo si è aggiunta anche quella della associazione, che cura l’area cani che, per via della indisponibilità della persona che usualmente curava il verde dell’area, si è trovata in difficoltà. Luca, grande amante dei cani, con grande senso civico, ha messo a disposizione della associazione e della collettività un po’ del suo tempo per ripristinare la fruibilità dello spazio". m.g.l.