Incendio simulato al grattacielo: prove di soccorso a Monticelli

Salvare vite in caso di eventi improvvisi e imprevedibili come, in questo caso, incendi. Fondamentale, in uno scenario del genere, è il ruolo della prevenzione. Si inserisce proprio in tale contesto la simulazione che è stata effettuata mercoledì dai vigili del fuoco sul grattacielo di Largo delle Querce, a Monticelli. Il grande edificio da 70 appartamenti, è stato teatro di uno spettacolare intervento che ha previsto l’attivazione di tutte le procedure di soccorso e dei mezzi speciali, tra cui autoscale ed autobotti, per un incendio che è divampato al sedicesimo piano. La squadra dei vigili ha simulato una lotta attiva al focolaio. Al tempo stesso, all’interno del condominio è scattato il piano di emergenza ed evacuazione per gli occupanti. E’ stato simulato anche il trasporto di una vittima. La simulazione si colloca all’interno del corso teorico e pratico organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Ascoli insieme al comando dei vigili del fuoco.