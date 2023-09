Incendio sulla circonvallazione, dietro la curva dello stadio

I vigili del fuoco di Ascoli sono stati impegnati ieri in un intervento piuttosto impegnativo nei pressi dello stadio Del Duca. Poco prima delle 13 è scattato l’allarme per un rogo che ha attecchito la zona a monte di un nuovo complesso edilizio di recente costruzione, alle spalle dell’impianto sportivo, lungo la circonvallazione nord. Una zona esattamente dietro la curva nord. Sul posto è stata inviata immediatamente una squadra completa, con cinque vigili del fuoco partiti dal comando provinciale. L’intervento però è subito apparso impegnativo con le fiamme ed il fumo visibili anche a distanza, per cui sono stati indirizzati nella zona altri tre uomini e un’autobotte. Il massiccio e rapido intervento ha consentito di avere ragione delle fiamme che avevano coinvolto un fronte di sterpaglie piuttosto ampio e che stavano per allargarsi pericolosamente. Avuto ragione dell’incendio è iniziata l’opera di bonifica per cui l’intervento dei vigili del fuoco è durato circa due ore.