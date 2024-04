Inchiesta Santo Domingo. La vicenda va a Roma

Il gip di Ascoli ha disposto il trasferimento a Roma della vicenda giudiziaria riguardante nove persone per le quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio in quanto coinvolte nell’inchiesta della Guardia di Finanza su 9 società, 4 italiane (con sedi a Roma, Catania, Ascoli e San Benedetto) e 5 estere operanti fra Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Nuova Zelanda e Austria. La decisione è dovuta al fatto che è emerso che i contratti che venivano fatti firmare ai risparmiatori che si ritengono truffati sarebbero stati firmati nella Capitale e non ad Ascoli. Per cui il giudice ha accettato l’eccezione per competenza territoriale presentata dagli avvocati degli imputati tra cui quattro i soggetti piceni, difesi dagli avvocati Mario Ciafrè e Massimo Vitale. Sono 30 le persone costituitesi parte civile. L’operazione "Santo Domingo" è culminata con il sequestro preventivo di beni per un controvalore di 4 milioni di euro fra terreni, immobili, conti correnti, gioielli, veicoli, etc. Truffa aggravata e abusivismo finanziario i reati contestati Le indagini hanno fatto emergere una maxi truffa in danno di un centinaio di risparmiatori che è stata quantificata in circa 26,5 milioni di euro.