Incidente ad Ascoli, con l’auto finiscono nella scarpata: coppia di ragazzi in ospedale

Ascoli, 20 giugno 2023 – Due incidenti stradali, di cui uno di una certa gravità, hanno messo a dura prova i soccorritori del 118 nelle prime ore di ieri. Il primo è accaduto lungo la provinciale che collega Centobuchi a Monteprandone, in contrada Santa Maria delle Grazie. Una coppia di giovani che viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon, è finita fuori strada nell’affrontare una curva ed è precipitata lungo la scarpata rotolando per circa 9 metri, finendo addosso a un albero e fermandosi poco dopo. A bordo vi era M. R. di 26 anni, ragazzo, che è stato prima portato al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto e poi trasferito all’ospedale di Torrette. Con lui si trovava una ragazza, B. I. di nazionalità ucraina, sempre di 26 anni, che dopo essere stata stabilizzata a bordo dell’ambulanza, è stata subito trasportata all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza che verso le 6,30 è atterrata nella piazzola di via Sgattoni in zona Ragnola.

Alla giovane donna è stato riscontrato un trauma cranico, unitamente a varie contusioni ed escoriazioni. Il ragazzo, invece, accusava un presunto trauma addominale e ferite in varie parti del corpo. Dopo i primi accertamenti eseguiti al pronto soccorso di San Benedetto, anche per lui si è resa necessaria la centralizzazione all’ospedale regionale di Ancona. Per i rilievi di legge è intervento un equipaggio del nucleo operativo radio mobile dei carabinieri di San Benedetto.

Il secondo incidente

Poco dopo un altro incidente, questa volta in via XX Settembre incrocio con via Nazario Sauro, a Grottammare. Sono entrati in collisione un’auto e uno scooter in sella al quale viaggiava X. N. di 59 anni, che è rimasto contuso. Il personale della potes -118 di San Benedetto è accorso sul posto ed ha trasportato il paziente all’ospedale Madonna del Soccorso in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto.