Incidente a Porta Maggiore: quattro feriti, una bimba al Salesi

E’ di quattro feriti, tra i quali una bambina di tre anni ricoverata ad Ancona in condizioni serie, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina nel quartiere di Porta Maggiore ad Ascoli e che ha coinvolto anche un mezzo dei vigili del fuoco del comando provinciale. A metà mattinata c’è stato lo scontro fra due auto che hanno contestualmente impegnato l’incrocio fra via Foligno e via Perugia, nell’intersezione con via Spalvieri. I rilievi effettuati da una pattuglia della polizia municipale serviranno a stabilire le responsabilità dello scontro fra l’Audicondotta dalla donna, con la bimba che era seduta nel seggiolino, e il pick up con a bordo due vigili urbani che si stavano recando sul luogo dove era in corso un’emergenza che richiedeva il loro intervento. Lo scontro fra i due mezzi è stato piuttosto violento. Subito l’apprensione più grande l’ha destata la bambina di tre anni che è rimasta ferita, benché comunque sempre vigile. Quando sono giunti sul posto con diverse ambulanze, i sanitari del 118 l’hanno visitata e ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza che poco dopo è atterrata nell’avio superficie al Pennile di Sotto. Li è stata trasportata la piccola in ambulanza; una volta assicurata alla barella, l’eliambulanza ha spiccato il volo verso l’ospedale regionale di Ancona dove è stata presa in cura dai sanitari. All’arrivo è stata valutata in codice rosso, come anche da indicazione dei sanitari che le hanno prestato i primi soccorsi sul luogo del sinistro. Le ambulanze hanno invece provveduto a trasferire la mamma e i due pompieri al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni; le loro condizioni non sono gravi.

p. erc.