Grottammare (Ascoli), 24 agosto 2018 – A causa dei molti chilometri di coda che si sono creati dopo l'incidente (FOTO) avvenuto giovedì sera intorno alle 23,30 sul tratto dell'A14 che tra Pedaso e Grottammare è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Porto Sant'Elpidio e Grottammare in direzione Pescara. Pertanto il traffico in direzione nord transita su due corsie. Sono state chiuse in direzione di Ancona le entrate di Val Vibrata e San Benedetto del Tronto.

Questo a causa della chiusura di una galleria all'altezza di Grottammare dove un camion ha preso fuoco mentre stava andando verso Pescara. Al momento si registrano 6 chilometri di coda all'interno del tratto chiuso e 1 chilometri all'uscita obbligatoria di Porto Sant'Elpidio. Il traffico in direzione nord transita su due corsie dove si segnalano 9 chilometri di coda per traffico intenso. Per favorire la ripresa della normale circolazione sono state chiuse in direzione di Ancona le entrate di Val Vibrata e San Benedetto del Tronto.

Ecco i percorsi alternativi suggeriti da Autostrade: per chi proviene da Bologna e viaggia in direzione Pescara si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli e successivamente la A24 Roma-Teramo, oppure in alternativa è possibile uscire a Cesena sulla A14 e percorrere la E45 fino ad Orte, per poi riprendere la A1 in direzione Roma e successivamente la A24 Roma-Teramo. Per chi, invece, si trovasse già sul tratto interessato, si consiglia di uscire a Civitanova Marche.

I lavori di ripristino della galleria – informa Autostrade per l'Italia - interesseranno tutto il fine settimana e, visti i flussi di traffico di rientro attesi, si prevedono disagi alla circolazione.