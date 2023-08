Incidente in A14 tra Grottammare e San Benedetto: due feriti. Code e disagi

Ancona 19 agosto 2023 - Un incidente stradale lungo la carreggiata sud dell'autostrada A14, nel solito e martoriato tratto fra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), all'altezza del km 311, sta creando code e disagi che si sommano al bollino rosso per il traffico da rientro dopo il ponte di Ferragosto. Sulla carreggiata il traffico è stato bloccato e poi riaperto , si è formata una coda di circa 5 km. In direzione opposta, nella carreggiata verso Ancona, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Grottammare, si sono formati 4 km di coda per curiosi, fa sapere Aspi.

Due le auto coinvolte e due le persone ferite, fortunatamente in modo non grave, trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e le code in direzione Pescara sono in conoscenze.