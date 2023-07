Incidente A14 oggi tra Pedaso e Grottammare, due auto coinvolte. Fino a 7 chilometri di coda

Grottammare (Ascoli Piceno), 29 luglio 2023 – Un altro incidente sull’A14 nel tratto ‘maledetto’ tra Pedaso (Fermo) e Grottammare (ascoli Piceno). E’ avvenuto questa mattina intorno alle 7,30 verso Pescara, all'altezza del km 290: coinvolte due auto.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione VII Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente, il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda verso Pescara.

