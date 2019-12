Ascoli Piceno, 3 dicembre 2019 - Un tamponamento a catena ha causato quattro feriti e la chiusura dell'A14 in entrambe le direzioni nell'ormai tristemente noto tratto fra Pedaso e Grottammare. L’incidente è accaduto intorno alle 10,20 ed è stata subito la paralisi: si sono formati 10 chilometri di coda. Il conducente di un camion ha tamponato un’autovettura Fiat all’intero del tunnel. Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportato in elicottero ad Ancona.

Il sinistro è avvenuto in un tratto in cui gli incolonnamenti si registrano quasi quitidianamente e indipendentemente dagli incidenti. Ci sono le gallerie, ci sono i cantieri per i lavori in corso e ci sono i tratti in cui le barriere di protezione sono sotto sequestro, riducendo la viabilità su una sola carreggiata, quella sud. A causa di ciò, per consentire i soccorsi e i rilievi, è stato quindi necessario chiudere l'A14 in entrambe le direzioni.

