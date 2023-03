Incidente A14, muore giovane di 28 anni di Monteprandone (Ascoli), ferito l’amico 34enne

Incidente in A14: morto un 28enne di Monteprandone, ferito l'amico

Ancona, 19 marzo 2023 - Tragico incidente sull’A14 questa notte: è di un morto e di un ferito il bilancio dello schianto avvenuto alle 4.30 tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud. A perdere la vita è stato un 28enne di Monteprandone (Ascoli Piceno), mentre è finito in ospedale un 34enne di San Benedetto del Tronto.

Tragedia a Parma: muore nell’incidente a 23 anni

I due amici viaggiavano in direzione nord a bordo di un furgone che ha urtato violentemente il new jersey e si è ribaltato. I due occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere: sul posto sono arrivati i soccorsi e una pattuglia dell'autostradale di Fano. Il ferito, che conduceva il veicolo, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette e, da quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.