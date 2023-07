Incidente alla rotatoria di viale Costantino Rozzi, due giovani al Pronto Soccorso

Il dopo Quintana di Ascoli è stato turbato da un incidente che per fortuna ha avuto conseguenze non gravissime per le persone coinvolte. È comunque di due ragazzi finiti al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni il bilancio del sinistro avvenuto poco dopo l’una di notte alla rotatoria di viale Costantino Rozzi, al Pennile di Sotto. Lo scontro ha visto coinvolto uno scooter con in sella due ragazzi di 19 anni che provenivano dallo stadio e viaggiavano in direzione dell’incrocio dell’Aci. L’impatto è avvenuto con una Bmw condotta da un giovane che proveniva invece da via Piemonte. L’impatto è stato piuttosto violento e i due ragazzi sullo scooter sono stati sbalzati ad alcune metri di distanza e l’auto danneggiata nell’anteriore sinistro. Immediatamente è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso i due giovani. Uno degli scooterista ha riportato danni ad un piede, ma niente di irreparabile. L’amico che era con lui in sella allo scooter è stato anche lui accompagnato al Pronto soccorso, ma per puro scrupolo, non avendo riportato ferite nel sinistro. Illesi gli occupanti dell’auto.

p. erc.