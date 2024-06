Incidente sull’Ascoli Mare fra due Panda, miracolata una donna di 51 anni

San Benedetto (Ascoli), 12 giugno 2024 - Una donna di 51 anni, A. T. della zona, è rimasta ferita in uno spettacolare tamponamento accaduto questa mattina alle 8,45 lungo la carreggiata ovest della superstrada San Benedetto-Ascoli in prossimità dell’innesto con l’Autostrada A 14.

A seguito di un rallentamento si sono tamponate due Fiat Panda. Una delle utilitarie si è ribaltata e la conducente è rimasta contusa. Sul posto è intervenuto un equipaggio della potes di San Benedetto che ha stabilizzato la paziente e poi l’ha affidata al personale dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di Ancona. Le condizioni della donna, a ogni buon conto, non sono apparse preoccupanti: solo una grande paura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la polizia stradale di Ascoli per i rilievi tecnici dell’incidente.