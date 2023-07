Incidente sull’Ascoli-Mare: 4 feriti

Ascoli, 5 luglio 2023 - Terribile incidente stradale, alle 16,30 di ieri sull’Ascoli Mare, in prossimità del raccordo per Monteprandone, direzione ovest. La collisione è avvenuta fra un mezzo pesante che trasportava un grosso trattore caricatore da strada ed un’autovettura Renault Clio con a bordo 4 giovani sui 20 anni, tre donne ed un maschio. Il bilancio è di quattro persone ferite di cui una donna che è stata trasportata all’ospedale di Ancona in codice rosso, intubata prima di essere caricata sull’Eliambulanza. Chiuse entrambe le corsie dell’Ascoli Mare e momentanei rallentamenti all’uscita del casello dell’Autostrada nel momento in cui è atterrato il velivolo del 118. Viabilità in tilt lungo tutta la vallata e sulla fascia costiera, poiché molti automobilisti si sono riversati sulla Salaria nel tentativo di sfuggire alla morsa del traffico. I disagi si sono protratti per oltre due ore e mezzo. Per i soccorsi la centrale operativa del 118 di Ascoli, che ha coordinato tutte le operazioni, sono arrivati due equipaggi con medico a bordo, uno del Pronto soccorso di Ascoli e l’altro dell’ospedale di San Benedetto, più altre ambulanze del territorio, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e l’Eliambulanza di Ancona. Per la viabilità sono arrivate le pattuglie della polizia stradale di Ascoli, i cui agenti si sono anche occupati dei rilievi tecnici dello schianto.

La ragazza, ferita in modo grave, viaggiava a bordo dell’utilitaria come passeggera e si trovava sul sedile posteriore, da dov’è stata estratta dai vigili del fuoco. Le condizioni sono apparse subito molto gravi. L’Ascoli mare è stata chiusa in entrambe le carreggiate per consentire al velivolo di far scendere con il verricello, il rianimatore che ha intubato la paziente sul posto, in modo da poterla stabilizzare per affrontare il viaggio fino alla Rianimazione dell’ospedale Dorico. La prognosi, ovviamente, è riservata. Gli altri feriti, in modo più leggero, sono stati trasportati all’ospedale Mazzoni di Ascoli in codice giallo. Il personale della polizia stradale dovrà ricostruire la dinamica del sinistro ma, secondo la prima ricostruzione fatta con i racconti dei testimoni, sembra che l’utilitaria stesse immettendosi sulla carreggiata da una piazzola di sosta proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo pesante, che l’ha tamponata scaraventandola contro il guard rail. Tre dei quattro giovani hanno subito danni lievi e sono stati sottoposti ad accertamenti nel Pronto soccorso di Ascoli, mentre la ragazza è rimasta incastrata nella vettura subendo danni importanti, compreso un serio trauma cranico. La carreggiata verso mare è stata riaperta dopo il decollo dell’Eliambulanza, mentre verso ovest la riapertura è avvenuta dopo le ore 19.