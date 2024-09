Incidente ad Ascoli: travolge scooter e scappa. Caccia aperta al pirata

Castel di Lama (Ascoli), 2 settembre 2024 – Causa un incidente e si dà alla fuga, è caccia al pirata della strada. L’episodio si è verificato a Castel di Lama 40 minuti dopo la mezzanotte, di sabato sera, all’altezza del bivio di Piattoni, sul tratto di strada Salaria, in zona Olmo.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, sembrerebbe che un’auto pirata, una Fiat Panda, color cappuccino, è uscita fuori di strada ed ha centrato due coniugi, di 62 anni, a bordo di uno scooter, che erano fermi al bivio, scendevano da Piattoni. L’auto li ha centrati in pieno, lo scooter si è rigirato e i due sono caduti rovinosamente sull’asfalto riportato diversi traumi. L’auto nonostante i due fossero doloranti a terra, non ha neanche rallentato ed ha proseguito la sua folle corsa in direzione Ascoli. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure del caso, i due sono stati accompagnati al pronto soccorso del Mazzoni per gli accertamenti radiografici. Alcune persone sono intervenute per regolare il traffico piuttosto intenso, visto che a Piattoni era in corso la fiera del Santissimo Crocifisso.

Sul luogo anche i carabinieri del Radiomobile di Ascoli per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Immediate sono scattate anche le indagini per risalire all’identità del conducente fuggito dal luogo del sinistro, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni: “Procedevamo da San Benedetto in direzione Ascoli, quando all’altezza del bivio di Offida l’auto pirata ci ha tagliato la strada, proveniva da Offida, per fortuna andavamo piano, altrimenti ci avrebbe travolti. Sono riuscito a frenare, gli ho ripetutamente suonato, perché procedeva a grande velocità sbandando vistosamente, poi abbiamo visto che ha travolto i due ed è fuggito senza rallentare”.

Adesso sarà compito dei carabinieri ricostruire l’accaduto anche grazie alla visione dei filmati delle videocamere presenti lungo il tratto di strada. Proprio dalle immagini gli inquirenti sperano di risalire all’automobile in fuga e quindi al suo conducente, che sembra non fosse solo in auto.