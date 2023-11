Auto impazzita investe pedone, abbatte un lampione e distrugge la vetrina

Ascoli, 25 novembre 2023 – Un uomo di 49 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi alle ore 13:00 in via Dino Angelini in pieno centro di Ascoli. Una Dacia Duster proveniente da Porta Romana in direzione tribunale è finita fuoristrada investendo l'uomo che è rimasto ferito riportando diversi traumi comunque non gravi.

Soccorso dai sanitari del 118 è stato poi ricoverato all'ospedale Mazzoni. Era stata allertata l'eliambulanza che non è potuta arrivare a causa del vento. Nel sinistro è rimasta danneggiata anche la vetrina di un negozio di frutta e il lampione dell'illuminazione pubblica che è stato abbattuto. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.