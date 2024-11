Incidente ad Ascoli, investito mentre attraversa la strada: è grave

Ascoli, 19 novembre 2024 – Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la circonvallazione di Ascoli Piceno, nei pressi del tratto tra il ponte e l'incrocio di Porta Romana. Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, l'uomo stava attraversando la carreggiata in direzione delle abitazioni quando è stato travolto da una Jeep Compass che sopraggiungeva da est. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato l'uomo sul luogo dell'incidente prima di trasferirlo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni in codice rosso. Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e hanno raccolto la testimonianza di una persona che ha assistito alla scena.