Incidente domestico, anziana muore dopo le ustioni

E’ morta, all’ospedale di San Benedetto, Maria Romani, la donna di 87 anni che nel pomeriggio di venerdì era rimasta ustionata nella sua abitazione di via Ponza a Grottammare. Le cause non sono state ancora accertate, ma sembra che l’anziana sia stata avvolta dalle fiamme, dalla testa al tronco, dopo che avevano preso fuoco gli abiti che indossava. Scattato l’allarme, per opera dei familiari, il 118 ha inviato un equipaggio della Potes che ha subito trasportato la donna al Pronto soccorso, ma la situazione era apparsa subito molto grave, tanto da non poterne disporne il trasferimento in un centro per grandi ustionati. In casa della donna sono intervenuti i carabinieri, che si stanno occupando degli accertamenti ed i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. La donna ha lasciato i figli Francesca e Francesco Saverio, titolari del noto ristorante Lacchè, la sorella Gabriella, il fratello Carlo, i nipoti. Il rito funebre si tiene oggi alle 9,30 nella Chiesa Gran Madre di Dio.