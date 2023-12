Incidente domestico, ustionata un’anziana

Gravissimo infortunio domestico in un appartamento di via Ponza, parallela al lungomare sud di Grottammare, dove una donna di 87 anni è rimasta seriamente ustionata nella sua abitazione. Le cause sono in corso d’accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri di San Benedetto, intervenuti sul posto unitamente ai soccorsi sanitari. In casa non ci sono stati danni. Secondo una prima ricostruzione, la donna potrebbe essersi ustionata, dalla testa al tronco, a seguito dell’incendio dei vestiti. Da stabilire però la dinamica di quanto accaduto, poiché l’anziana era sola nell’alloggio al momento dell’incidente e non è in grado di raccontare cosa è realmente avvenuto. Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato un equipaggio della Potes, con medico a bordo dell’ambulanza, che ha stabilizzato la paziente è l’ha trasportata al Pronto soccorso. Le condizioni della donna sono piuttosto serie.