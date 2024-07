Incidente in galleria ad Acquasanta: 6 feriti, coinvolti minorenni. Grave una donna

Acquasanta, 4 luglio 2024 - Gravissimo incidente questo pomeriggio nella galleria di Ponte d'Arli. Per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate frontalmente: il bilancio è di sei feriti, con minorenni coinvolti. Particolarmente in gravi condizioni una donna, per cui è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto ci sono vigili del fuoco, ambulanze e pattuglie dei carabinieri. Traffico paralizzato. La galleria è momentaneamente chiusa.