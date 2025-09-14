Incidente a Grottammare fra suv e scooter: 2 feriti gravi

Grottammare, 14 settembre 2025 - Incidente nella notte a Grottammare tra uno scooter e un suv: due feriti gravi. Lo schianto è avvenuto intorno all'1.45 sulla Statale Adriatica, all'altezza dell'incrocio con via San Vincenzo. L'impatto è stato violento violento e ha causato gravi conseguenze ai due occupanti del motoveicolo: sono stati portati d'urgenza all'ospedale regionale. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, atterrata nel vicino campo sportivo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto, che hanno collaborato con i sanitari del 118 nelle delicate operazioni di soccorso e di stabilizzazione dei feriti. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestito la viabilità lungo il tratto stradale interessato.