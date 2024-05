Incidente in A14 nella zona delle gallerie

Altro incidente in Autostrada nella zona delle gallerie. E’ accaduto ieri intorno alle ore 11,30 al Km 303, nelle vicinanze dell’imbocco nel tunnel dopo il casello di Grottammare in direzione San Benedetto. Il conducente di un’Alfa Romeo 147, con a bordo la moglie, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata con il new jersey centrale che divide le due carreggiate, rimbalzando sulla corsia di sorpasso. Nell’occorso è rimasta contusa la passeggera che è stata soccorsa dall’equipaggio della potes-118, ma non ha subito, fortunatamente, danni importanti, mentre il conducente se l’è cavata con qualche contusione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno messo in sicurezza l’auto incidentata e poi l’hanno spostata per liberare la corsia e far defluire lentamente la coda di mezzi che nel frattempo si era formata.