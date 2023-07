Incidente in cantiere: cade dall’impalcatura e finisce nella carriola

Doppio intervento dei sanitari della Potes-118 di San Benedetto per altrettanti infortuni accaduti ieri lungo la Riviera delle Palme. Il primo si è verificato in uno stabilimento balneare sul lungomare De Gasperi, a sud del torrente Tesino. Si è trattato di una brutta disavventura per una turista, D. A. di 59 anni ha subito lo schiacciamento di un dito della mano mentre stava manovrando un lettino sulla spiaggia, sotto il suo ombrellone. Il danno è stato di una certa importanza, tanto da dover richiedere l’intervento dei sanitari che l’hanno trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Il secondo intervento vi è stato nel centro abitato di San Benedetto, dove G. P di 75 anni è caduto da un’impalcatura da un’altezza di circa un metro e mezzo precipitando dentro una carriola. Il pensionato è stato soccorso dal 118, stabilizzato sull’ambulanza e poi trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso. per gli accertamenti che non avrebbero evidenziato danni importanti. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte degli enti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.