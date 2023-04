Incidente in galleria, camion perde pezzi: sei auto coinvolte

Mattina da incubo all’interno della galleria San Basso, carreggiata nord dell’Autostrada A 14 in comune di Cupra Marittima. Un camion ha perso un pezzo della trasmissione e sei automobilisti che lo seguivano, non riuscendo ad evitarlo, hanno subito danni importanti, con diverse gomme che sono esplose. Momenti di terrore per conducenti e trasportati, poiché alcune auto sono finite anche addosso alla galleria. In molti sono rimasti bloccati nel tunnel in attesa dell’arrivo delle pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio e dei mezzi dell’Aci che hanno rimosso le vetture non in grado di proseguire la marcia. Il camionista, lentamente, è riuscito ad uscire dalla galleria dov’è stato in seguito agganciato e portato via dai mezzi di soccorso stradale. Tutte le auto incidentate, invece, sono state trasportate nell’officina di Centobuchi, dove alcuni automobilisti sono rimasti in attesa di poter ripartire, fino al pomeriggio inoltrato. La viabilità ha subito forti rallentamenti, con code chilometriche, ma la corsia di marcia non è stata mai chiusa, poiché l’incidente ha interessato quella di sorpasso.