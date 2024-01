Incidente in galleria: sei feriti in autostrada

Sei persone ferite, 4 veicoli coinvolti, una decina di chilometri di coda sulla corsia sud dell’autostrada A 14. Il tamponamento è avvenuto poco dopo le 11,30 all’interno della galleria di San Basso ed ha visto coinvolti due mezzi pesanti, di cui un’autocisterna e due autovetture. Scattato l’allarme, la centrale operativa di Ascoli ha disposto l’invio dei mezzi di soccorso della potes di Fermo-Porto San Giorgio, in posizione favorevole per intervenire più rapidamente lungo la carreggiata sud. Fortunatamente delle sei persone rimaste contuse, solo due sono state trasportate al pronto soccorso in codice verde, mentre le altre quattro hanno preferito rifiutare il trasporto e proseguire il viaggio. Il 118, nell’immediatezza del sinistro, per precauzione, ha anche chiesto l’intervento dell’eliambulanza che, a ogni, modo è tornata indietro senza paziente poiché non ve n’era la necessità.

Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e il personale della società autostrade per l’Italia al fine di ristabilire le condizioni della viabilità. Importanti sono stati gli incolonnamenti, poiché non è stata attuata l’uscita consigliata a Pedaso, per cui vi sono stati forti disagi per i mezzi in transito verso sud, bloccati sulla strada per circa due ore, il tempo necessario per i soccorsi, i rilievi tecnici operati dalle pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio e la rimozione dei mezzi coinvolti. La situazione si è sbloccata verso le 13,30 ma. ie.