Incidente in galleria: un ferito

Chilometri di coda sulla corsia nord dell’autostrada A 14, a seguito di un tamponamento fra due autotreni accaduto pochi minuti prima delle ore 14 di ieri all’interno della galleria San Francesco, in territorio di Grottammare. Il camion che ha tamponato il tir che lo precedeva, era carico di rotoli di carta di 23 quintali ciascuno e nell’incidente ne ha persi due sulla strada. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’auto il cui conducente non è riuscito a fermarsi in tempo. Dei tre conducenti è rimasto lievemente ferito l’autista del camion tamponante, che è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso di San Benedetto dalla potes-118, ma non ha subito danni di rilievo. Sul luogo del sinistro hanno operato per circa due ore i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, che hanno recuperato i due mega rotoli di carta e poi scortato il carro attrezzi dell’Aci che ha rimosso l’autotreno portandolo fuori dall’autostrada. Il camion tamponato, dopo i rilievi, ha ripreso la marcia in direzione nord. La polizia autostradale si è occupata dei rilievi e della viabilità che è stata interrotta solo nel periodo di recupero del carico e del trasportato del camion incidentato al vicino casello di Grottammare. Gli incolonnamenti hanno riguardato anche la statale Adriatica, poiché molti camionisti e automobilisti sono usciti al casello di San Benedetto per poi rientrare a Grottammare. La normalità è tornata intorno alle ore 17.