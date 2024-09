Incidente in moto alle Piagge. Centauro grave a Torrette

Sono molto serie le condizioni di salute di un 58enne ascolano rimasto vittima ieri mattina di un incidente avvenuto mentre, in sella alla sua moto, stava percorrendo l’interno di un bosco alle Piagge, fra Ascoli e colle San Marco. L’uomo si trova ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per una sospetta frattura spinale. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando al numero delle emergenze è stata segnalata la situazione creatasi alle Piagge col motociclista finito fuori percorso e caduto rovinosamente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Ascoli che hanno percorso circa un chilometro di tratto piuttosto impervio per raggiungere il centauro che era a terra impossibilitato a muoversi. Coi mezzi dei vigili del fuoco sono stati accompagnati sul posto i sanitari del 118. Vista la gravità della situazione e la dinamica del sinistro, i medici hanno ritenuto opportuno trasferire il motociclista al Trauma Center dell’ospedale di Torrette ad Ancona. E’ giunta in zona quindi l’eliambulanza Icaro 02 che, con l’ausilio del verricello, ha calato a terra il tecnico di elisoccorso del CNSAS, il medico anestesista rianimatore e l’infermiere che hanno stabilizzato ed imbarellato l’uomo prima di trasferirlo all’ospedale regionale "Torrette" di Ancona dove il 58enne ascolano è stato rapidamente trasferito per essere sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici e le cure del caso. Il sospetto è che nella brutta caduta possa aver riportato una lesione spinale importante.

p. erc.