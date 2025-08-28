Incidente in superstrada. In due in ospedale

E’ di due donne ferite il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la superstrada Ascoli-Mare. Il sinistro, sulla cui dinamica stanno facendo luce gli agenti della Polizia stradale, si è verificato lungo la corsia in direzione mare tra le uscite di Spinetoli e Monsampolo. Due veicoli sono entrati in collisione; fra questi una Fiat 500 che è risultata particolarmente danneggiata dallo scontro che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso. Alcuni automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi alle conducenti delle due vetture incidentate. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 che hanno valutato entrambi i feriti. Una è stata poi trasferito in ambulanza in ospedale; per l’altra si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che dopo averlo preso a bordo è ripartita in direzione del Trauma Center dell’ospedale di Torrette ad Ancona. L’incidente ha letteralmente paralizzato il transito veicolare in direzione mare per permettere i soccorsi ai due automobilisti feriti. La fila di auto bloccate si è formata per alcuni chilo metri. Solo nel tardo pomeriggio la circolazione stradale è ripresa lentamente.