Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaIncidente in superstrada. In due in ospedale
28 ago 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Incidente in superstrada. In due in ospedale

Incidente in superstrada. In due in ospedale

E’ di due donne ferite il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la superstrada Ascoli-Mare. Il sinistro, sulla...

E’ di due donne ferite il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la superstrada Ascoli-Mare. Il sinistro, sulla...

E’ di due donne ferite il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la superstrada Ascoli-Mare. Il sinistro, sulla...

Per approfondire:

E’ di due donne ferite il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la superstrada Ascoli-Mare. Il sinistro, sulla cui dinamica stanno facendo luce gli agenti della Polizia stradale, si è verificato lungo la corsia in direzione mare tra le uscite di Spinetoli e Monsampolo. Due veicoli sono entrati in collisione; fra questi una Fiat 500 che è risultata particolarmente danneggiata dallo scontro che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso. Alcuni automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi alle conducenti delle due vetture incidentate. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 che hanno valutato entrambi i feriti. Una è stata poi trasferito in ambulanza in ospedale; per l’altra si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che dopo averlo preso a bordo è ripartita in direzione del Trauma Center dell’ospedale di Torrette ad Ancona. L’incidente ha letteralmente paralizzato il transito veicolare in direzione mare per permettere i soccorsi ai due automobilisti feriti. La fila di auto bloccate si è formata per alcuni chilo metri. Solo nel tardo pomeriggio la circolazione stradale è ripresa lentamente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incidente stradale