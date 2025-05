Incidente inventato: le spillano 4mila euro

Il finto carabiniere ha colpito ancora e questa volta in modo pesante a San Benedetto e a Grottammare. Negli ultimi due o tre giorni, con lo stesso modo, il finto militare dell’arma ha messo a segno una serie di colpi a San Benedetto e ieri mattina l’ultimo caso a Grottammare. I carabinieri di San Benedetto, secondo indiscrezioni, avrebbero identificato un sospetto. Le vittime sono tutte persone anziane che vivono da sole, raggirate dai delinquenti, che si sono fatti consegnare denaro contante e consistenti quantitativi di oro promettendo di togliere dai guai familiari incappati in incidenti o guai giudiziari. Tutti casi, ovviamente falsi.

Tra i casi più gravi quello registratosi ieri a Grottammare ai danni di una anziana che risiede nel centro abitato della Perla dell’Adriatico. Secondo quanto è stato possibile apprendere la donna avrebbe ricevuto una telefonata da una voce maschile che con tono molto deciso, dicendo di essere un carabiniere, ha raccontato alla donna che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale nel quale aveva investito una ragazza che versava in coma. Un caso delicato e complicato che si sarebbe potuto risolvere consegnando denaro contante e monili d’oro. La malcapitata, che era sola in casa, è stata mantenuta al telefono per tutto il tempo in cui si è recata allo sportello automatico dell’Ufficio postale a ritirare una ulteriore somma di denaro da aggiungere a quello che già possedeva in casa. Tornata nella sua residenza la vittima del raggiro ha trovato un uomo robusto con la barba, che indossava un paio di pantaloni scuri con una banda laterale rossa, in modo da confondere le idea alla poveretta che le ha consegnato tutto il denaro e l’oro. Si ipotizza oltre 4 mila euro in contanti e quasi il doppio del valore in monili d’oro. Quando la donna ne ha parlato con un familiare, si è resa conto di essere stata truffata ed ha dato l’allarme ai carabinieri della locale stazione.

Fonti attendibili affermano che nel corso dell’ultima settimana, sempre a Grottammare e con lo stesso metodo, sono state tentate altre truffe, per fortuna andate a vuoto. In queste ore i militari dell’arma della compagnia di San Benedetto e delle locali stazioni costiere e dell’immediato entroterra, unitamente al personale del commissariato di pubblica sicurezza stanno dando la caccia ai malviventi. La raccomandazione e sempre la stessa, non far entrare nessuno in casa e tenere ben in mente che carabinieri e polizia non chiedono mai denaro e oro ai cittadini per nessuna ragione. L’appello è rivolto in particolare ai familiari delle persone anziane che vivono da sole, informandole del rischio di cadere nella trappola dei truffatori.

Marcello Iezzi