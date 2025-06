Incidente lungo la provinciale Valtesino. Mancata precedenza: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna non in modo grave, nell’incidente accaduto alle 8,30 di ieri lungo la provinciale Valtesino all’incrocio con via Cilea, abitato di Grottammare. A seguito di una presunta mancata precedenza sono entrate in collisione due autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e un equipaggio della potes-118 che ha stabilizzato i pazienti e l’ha trasporti al pronto soccorso di San Benedetto per gli accertamenti e le cure necessarie. Nessuno ha subito danni rilevanti. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro e si sono occupate della viabilità. In quella stessa zona, in passato, ci sono stati altri incidenti. L’intersezione a metà di una semi curva, evidentemente, non consente una visuale completa per chi, scendendo da via Cilea, si deve immettere sulla provinciale Valtesino.