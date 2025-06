Incidente lungo l’Adriatica

Traffico in tilt lungo la statale Adriatica (corso Mazzini) dove alle 8,45 di ieri è andato in scena il solito incidente stradale che ha visto coinvolto uno scooterista e un automobilista. Il sinistro si è registrato in direzione dell’incrocio con la strada che scende sulla Nazionale dal paese alto. Vi è rimasto contuso P. F. di 62 anni che viaggiava in sella al suo scooter. L’uomo è stato soccorso dall’equipaggio della potes-118 e trasportato al vicino ospedale in codice giallo. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia che si è occupata anche della viabilità, a quell’ora intensa. Inevitabili lunghi incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia. Si tratta dell’ennesimo incidente in città che vede coinvolti scooter e moto, fenomeno che durante la stagione estiva rappresenta una seria criticità nel traffico convulso della Riviera.