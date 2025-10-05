Incidente a Martinsicuro: morto un 46enne, grave il figlio di 11 anni

San Bendetto (Ascoli), 5 ottobre 2025 – Nel terribile schianto accaduto poco dopo le 22,45 della notte di sabato lungo la statale Adriatica in comune di Martinsicuro, ha perso la vita Emidio Croci di 46 anni che viaggiava a bordo di una Mercedes GLB 200d, con la moglie rimasta illesa ed il figlio di 11 che si trova ricoverato all’ospedale di Ancona in prognosi riservata.

La famiglia aveva cenato nella nota trattoria ‘Al Braciere’ ed a bordo della Mercedes, si stava immettendo sulla statale Adriatica per tornare verso San Benedetto, quando dalla direzione opposta è arrivata un’altra Mercedes A 180, con a bordo due persone, che l’ha centrata in pieno all’altezza dello sportello lato guida. Emidio Croci è morto sul colpo, la moglie sotto shock ma illesa mentre il ragazzino che si trovava sul sedile posteriore, probabilmente senza cinture di sicurezza, è stato sbalzato subendo gravi contusioni.

Prima è stato trasportato all’ospedale di Teramo e poi trasferito al Salesi di Ancona. La Mercedes A 180, dopo il violento impatto, è finita contro il guard rail. I due occupanti si sono allontanati e subito ricercati dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, giunti sul posto con diverse pattuglie. Dopo qualche tempo, però, il conducente si è costituito, recandosi poi al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Si tratta di un piccolo artigiano nel settore edile residente a San Benedetto, A.K. poco più che quarantenne. La vittima originaria di San Benedetto, risiedeva in località Sant’Angelo lungo la vallata dell’Albula, lato nord dopo il Rustichello, in comune di Acquaviva Picena. Era padre di tre figli ed esercitava la professione di programmatore. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Nereto che hanno collaborato con i sanitari del 118. La Nazionale è rimasta chiusa per 4 ore ed il traffico deviato lungo la vecchia Ss16 nel centro di Martinsicuro.