Carambola fra tre auto lungo la Mezzina, traffico in tilt

Offida (Ascoli), 21 giugno 2025 – Incidente lungo la Mezzina, all’altezza dell’ex fornace di Offida, oggi intorno alle 18. Il bilancio è di tre auto danneggiate: una Sandero, una Nissan e una Golf Volkswagen, ma per fortuna nessun ferito. Per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che ha procurato disagi alla circolazione, sono intervenuti i carabinieri di Ripatransone, che grazie alle testimonianze potranno ricostruire i fatti.

Da una prima ricostruzione sembra che le auto procedevano tutte e tre in direzione di Offida, quando sono entrati in collisione tra di loro. Tanta paura per i passeggeri, ma per fortuna nessuna conseguenza per loro. C'è stato naturalmente qualche problema per la circolazione in zona fino alla rimozione dei veicoli.