Incidente a Montedinove (Ascoli) nella notte, grave un minorenne

Montedinove (Ascoli Piceno), 8 luglio 2023 - Grande paura questa notte a Montedinove per un incidente tra microcar e auto. Dopo un scontro frontale verso la Valdaso, un giovane, minorenne, è stato trasportato in eliambulanza ad Ancona in codice rosso.

Nello schianto sarebbero coinvolti altri due minori e, secondo le prime ricostruzioni, stavano tornando da un festa da Rotella. L'elicottero Icaro sarebbe dovuto atterrare al campo sportivo di Offida, perché campo autorizzato all'atterraggio notturno ma c'era qualcosa nel prato, così il velivolo è stato deviato alla piazzola di San Benedetto del Tronto dove la medicalizzata di Offida ha portato il ragazzo poi trasportato ad Ancona con Icaro.

Altro schianto questa mattina intorno alle 6, quando una macchina si è ribaltata sull'Ascoli-mare direzione Ascoli, tra Castel di Lama e Maltignano. L'uomo al volante, rimasto incastrato nella sua auto, è stato poi trasportato al Pronto Soccorso con un trauma cranico. Fortunatamente non è in pericolo di vita.