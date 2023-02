Incidente A14 oggi ad Ascoli, strage in autostrada: morti il campione paralimpico Silvestrone e i suoi due figli picccoli

Strage in A14: frontale tra un'auto e un Tir

San Benedetto (Ascoli), 4 febbraio 2023 – Uno schianto frontale contro un Tir in galleria e una famiglia distrutta. E’ stata una mattinata di sangue quella di oggi, sabato 4 febbraio, nel tratto marchigiano dell’A14 che fa capo alla provincia di Ascoli. A perdere la vita sono stati il campione paralimpico Andrea Silvestrone, alla guida dell’auto, e i suoi due figli, una bambina di 13 anni e il fratellino di 8.

Il tragico incidente è accaduto all’altezza del km 300, intorno alle 11, nel tratto dei cantieri, nella galleria Castello a Grottammare. L’auto di Silvestrone si è scontrata frontalmente con un autoarticolato. Sulla vettura c’era anche un terzo ragazzino di 12 anni che riversa in gravissime condizioni in ospedale. Il giovanissimo è stato infatti trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Sull’auto viaggiava anche il cane della famiglia, morto anch’esso nel tragico schianto. Illeso invece l’autista del mezzo pesante.

L’incidente – fa sapere Anas – è avvenuto in corrispondenza di un “cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato”. E a seguito dello schianto è stato chiuso il tratto compreso tra San Benedetto e Pedaso in direzione Bologna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano diversi km di coda in direzione Bologna e in direzione Bari. Inoltre, si registra coda anche in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di San Benedetto del Tronto in direzione Bologna.

Agli utenti in viaggio verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a San Benedetto, si consiglia di percorrere la SS 16 Adriatica per rientrare in Autostrada a Pedaso.