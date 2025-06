Incidente a Carassai: scooter e auto volano nella scarpata, morto un 49enne

Carassai (Ascoli), 6 giugno 2025 – Un tragico incidente ha segnato la mattinata di oggi in contrada Aso, nel territorio di Carassai, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’automobile. Il violento impatto è avvenuto poco dopo le 8. Entrambi i mezzi, in seguito alla collisione, sono finiti fuori strada, terminando la corsa in una scarpata a bordo carreggiata. La vittima, residente a Offida e originaria di Termoli, è deceduta sul posto a causa delle gravissime conseguenze riportate nello schianto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuto il personale della Potes di Offida coordinato dalla centrale operativa del 118 di Ascoli Piceno, ma ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile. L'uomo è deceduto. L’area dell’incidente è stata isolata per consentire i rilievi e il recupero dei mezzi, finiti a diversi metri dalla sede stradale. Sul posto i carabinieri.