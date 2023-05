Piero Di Ruscio morto nell’incidente a Offida oggi: ferito gravemente l’altro occupante dell’auto

Offida (Ascoli Piceno), 22 maggio 2023 - Piero Di Ruscio è morto a 87 anni e l’altro occupante dell’auto, 69 anni è in gravissime condizioni. Questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, sulla Mezzina, in contrada Lava, ad Offida. Due auto si sono scontrare: l’impatto tra una Golf Volkswagen che procedeva in direzione Offida entrata in collisione con una Citroen che era diretta a Castel di Lama. Un urto violentissimo.

I due occupanti al momento dei soccorsi sono stati trovati in condizioni gravissime. Trasportati in codice rosso in ospedale: solo uno sta ancora lottando per la vita. Il secondo, Piero Di Ruscio, appunto, 87 anni, non ce l’ha fatta. Sul posto oltre ai sanitari del 118, due eliambulanze, i vigili del fuoco e la polizia municipale.